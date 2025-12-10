إعلان

القيادة الأمريكية الوسطى: التعاون مع شركائنا السوريين أمر لا غنى عنه

كتب : مصراوي

05:34 م 10/12/2025

الأدميرال براد كوبر

وكالات

قال قائد القيادة الأمريكية الوسطى الأدميرال براد كوبر، إن الولايات المتحدة تكثف جهودها لإعادة النازحين والمعتقلين في مخيم الهول شمال شرق سوريا إلى بلدانهم.

وأكد براد كوبر في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن اندماج قوات سوريا الديمقراطية مع القوات الحكومية، سيؤدي إلى بيئة أكثر استقرارا

وأضاف قائد القيادة الوسطى الأمريكية،: "أن التعاون مع شركائنا السوريين أمر لا غنى عنه لنجاحنا جميعا".

وأشار براد كوبر، إلى أن القيادة الوسطى الأمريكية تتعاون في حالات شتى مع الحكومة سوريا لمواجهة تهديدات محددة من تنظيم الدولة.

الأدميرال براد كوبر سوريا مخيم الهول قوات سوريا الديمقراطية القيادة الوسطى الأمريكية تنظيم الدولة

إعلان

إعلان

