القيادة الأمريكية الوسطى: التعاون مع شركائنا السوريين أمر لا غنى عنه

وكالات

قال قائد القيادة الأمريكية الوسطى الأدميرال براد كوبر، إن الولايات المتحدة تكثف جهودها لإعادة النازحين والمعتقلين في مخيم الهول شمال شرق سوريا إلى بلدانهم.

وأكد براد كوبر في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن اندماج قوات سوريا الديمقراطية مع القوات الحكومية، سيؤدي إلى بيئة أكثر استقرارا

وأضاف قائد القيادة الوسطى الأمريكية،: "أن التعاون مع شركائنا السوريين أمر لا غنى عنه لنجاحنا جميعا".

وأشار براد كوبر، إلى أن القيادة الوسطى الأمريكية تتعاون في حالات شتى مع الحكومة سوريا لمواجهة تهديدات محددة من تنظيم الدولة.