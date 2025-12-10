قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن إعلان ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء بحكومة الاحتلال الصهيوني، المصادقة على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، هو خطوة تهويدية جديدة ضمن سياسة الاستيطان التوسعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال، لنهب الأرض وفرض السيطرة التامة على الضفة.

ووصفت الحركة في بيان لها هذا القرار بالاستعماري مؤكدًة أن ما سبقه من قرارات هو تصعيد خطير، وتحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتأكيد على استمرار الاحتلال في سياسة الضم الزاحف والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بما يخدم مشروعه القائم على التهجير القسري واقتلاع السكان الأصليين.

وحذرت الحركة من خطورة نهج الاحتلال بالتوسع الاستيطاني، وما يشمله من مصادرة وملاحقة وتضييق على المواطنين ولاسيما المزارعين، ونؤكد أن شعبنا لن يرضح لهذه الغطرسة وسيبقى متشبثاً بأرضه وحقه.

ودعت الحركة في بيانها، المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وفرض إجراءات عملية لردع الاحتلال ووقف مخططات الاستيطان التي تهدد ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، ووقف التعديات الممنهجة على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وفي آخر تصعيد للأحداث، ذكرت القناة 7 الإسرائيلية أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء صدق على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن السلطات الإسرائيلية صادقت على بناء نحو 51 ألف وحدة استيطانية منذ تولي بتسلئيل سموتريتش منصبه وزيراً ثانياً في وزارة الجيش قبل قرابة ثلاث سنوات.