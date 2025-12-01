إعلان

بوتين: التقدم الروسي في منطقة "زابوروجيا" مثير للإعجاب

كتب-عبدالله محمود:

11:42 م 01/12/2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن استيلاء القوات الروسية على على بوكروفسك ستمكن جيش روسيا من المضي قدماً في مهامه الهجومية.

وأكد بوتين، في بيان له الإثنين، أن أوكرانيا غير قادرة على الرد على التحركات العسكرية الروسية، مشيرًا إلى أن الخسائر الفادحة التي تكبدتها كييف في العمليات العسكرية مأساة للشعب الأوكراني.

وأضاف بوتين: "التقدم الروسي في منطقة زابوروجيا مثير للإعجاب".


وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، سيطرة الجيش الروسي على مدينة بوكروفسك الأوكرانية للتعدين في منطقة دونيتسك.

وقال بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أُبلغ بالتطورات، لكن لم يصدر أي تأكيد فوري من كييف.

