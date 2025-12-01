توغلات جديدة للجيش الإسرائيلي في ريف القنيطرة بجنوب سوريا

دمشق - (د ب أ)

نفذت دوريات تابعة للجيش الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين توغلات جديدة في ريف القنيطرة في جنوب سوريا، وسط إطلاق الرصاص في الهواء لترهيب المدنيين.

وأفادت وسائل إعلام سورية، بأن دورية من الجيش الإسرائيلي توغلت في قرية أبو قبيس بريف القنيطرة، وسط إطلاق الرصاص بشكل عشوائي لترهيب المدنيين، مشيرًا إلى أن دورية مؤلفة من أربع عربات عسكرية محملة بالجنود، إضافة إلى دبابتين، توغلت إلى تلة الجمرية بريف القنيطرة الشمالي.

وفي وقت سابق اليوم، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من التوغلات في ريف القنيطرة الجنوبي والشمالي، وأقام حاجزاً في بلدة جباتا الخشب.

وفي وقت سابق أيضاً، وجهت قوات الجيش الإسرائيلي إنذارات لأهالي قرية العشة في ريف القنيطرة بعدم الاقتراب من الأراضي الزراعية القريبة من الشريط الحدودي مع الجولان المحتل.