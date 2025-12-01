إعلان

متحدث "أونروا": إسرائيل منعت دخول مساعدات إنسانية تكفي لسكان غزة لمدة ثلاثة أشهر

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

09:41 م 01/12/2025

مساعدات لقطاع غزة

أكد الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة “أونروا”، أن قطاع غزة مقبل على كارثة إنسانية غير مسبوقة مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكداً أن المنخفضات المتوقعة ستكون أكثر كثافة مما سيؤدي إلى تدهور الوضع المعيشي داخل المخيمات.

وأوضح عدنان أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مئات الآلاف من الخيام المنتشرة في القطاع تضم ملايين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن كثيراً منها نُصب على بعد أمتار قليلة من شاطئ البحر، مما يجعلها عرضة للغرق بسبب المد البحري خلال الشتاء.

وأضاف عدنان أبو حسنة، أن إسرائيل منعت دخول مساعدات إنسانية تكفي لسكان غزة لمدة ثلاثة أشهر، رغم الكثافة السكانية الهائلة التي تصل إلى 30 ألف فلسطيني في كل كيلومتر واحد، وهي الأعلى عالمياً.

وتابع: "القطاع يواجه بالفعل انتشاراً واسعاً للأمراض، خاصة الكبد الوبائي والأمراض المعوية، نتيجة الظروف غير الصحية وانخفاض المناعة لدى السكان"، مؤكدًا أن الوضع الإنساني "كارثي بكل المقاييس"، داعياً المجتمع الدولي للضغط الفوري على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات لدرء الانهيار الكامل للمنظومة الإنسانية داخل غزة.

إسرائيل منع مساعدات غزة أونروا شاحنات المساعدات غزة

