بعد ترامب.. جورجيا تهدد بمقاضاة "بي بي سي" بسبب تقرير

تبليسي - (د ب أ)

في أعقاب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يشير إلى أن السلطات الجورجية ربما استخدمت مادة كيميائية ضد المتظاهرين في مظاهرة العام الماضي، قال حزب الحلم الجورجي الحاكم إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الهيئة.

أشار الحزب في بيان صدر اليوم الاثنين، إلى أن "مزاعم متعددة سخيفة وكاذبة"، مشيرًا إلى أنه سوف يتابع كل السبل القانونية الممكنة لمحاسبة ما وصفها بـ"وسيلة إعلامية مزعومة".

وتعد هذه الخطوة تذكير بما حدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن مؤخرا عن رفع دعوى قضائية لمطالبة هيئة الإذاعة البريطانية بتعويض بقيمة مليار دولار فيما يتعلق بتجميع لخطاب ترامب يوم 6 يناير 2021، وقد اعترفت (بي بي سي) بالخطأ وقدمت اعتذارا للرئيس الأمريكي.

وأطلق جهاز الاستخبارات الداخلية الجورجي تحقيقا في القضية المتعلقة بالمظاهرة الجورجية، ويدرس الجهاز ما إذا كان قد تم ارتكاب جريمة جنائية عرضت حياة وصحة المواطنين للخطر، أم أن تقرير اليوم الاثنين هو تضليل إجرامي أضر بالمصالح الوطنية لجورجيا.

ووفقا لتقرير (بي بي سي)، هناك دلائل تشير إلى أن السلطات الجورجية استخدمت مادة كيميائية من الحرب العالمية الأولى في خراطيم المياه العام الماضي لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وتقول الهيئة إن تقريرها يستند إلى بيانات من خبراء أسلحة كيميائية وأطباء ومبلغين عن مخالفات من الشرطة الجورجية.

وأفادت تقارير بأن تأثير استخدام تلك المادة الكيميائية أشد خطورة من تأثير رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع، اللذين تستخدمهما الشرطة عادة لتفريق المظاهرات.