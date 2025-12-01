إعلان

"جريمة".. وفاة زعيم المعارضة في الكاميرون بعد أسابيع من اعتقاله

كتب : مصراوي

06:34 م 01/12/2025

زعيم المعارضة في الكاميرون أنيسيت ايكاني

(د ب أ)

توفي زعيم المعارضة في الكاميرون أنيسيت ايكاني بعد أسابيع من اعتقاله عن عمر يناهز 74 عاما، حسبما قال محاموه وعائلته اليوم الاثنين، وذكروا إنه كان يعاني من صعوبة في التنفس لكنه لم يتلق رعاية لائقة.

واعتُقل إيكاني في أواخر أكتوبر بجانب شخصيات بارزة أخرى من حزبه "الحركة الأفريقية من أجل الاستقلال الجديد والديمقراطية" مع تصاعد الاحتجاجات على مزاعم حدوث تلاعب في الانتخابات الرئاسية، وتم اعتقاله بتهم التمرد، حسبما قال محاميه إيمانويل سيمه لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقال سيمه إن "إيكاني كان مريضا بمرض خطير، وتم حرمانه من الرعاية الملائمة. لا نزال في حالة صدمة وحزن، لم يرتكب إيكاني أي جريمة، لذلك نحتاج أن نعرف سبب اعتقاله وتركه في زنزانة سجن تابع لقوات الدرك شبه العسكرية".

وكان إيكاني من بين شخصيات المعارضة التي اعترضت على نتيجة الانتخابات التي أجريت في 12 أكتوبر وتم إعلان فوز الرئيس بول بيا، أكبر رئيس في العالم عن عمر 92 عاما بها، لتولي فترة رئاسية جديدة، ويقول منافسه عيسى تشيروما باكاري إنه هو الذي فاز في هذه الانتخابات ودعا الكاميرونيين إلى الاعتراض على النتيجة الرسمية.

وأكدت وزارة الدفاع الكاميرونية وفاة إيكاني اليوم الاثنين، قائلة إنه توفي "في أعقاب مرضه"، وأضافت أنه تم فتح تحقيق في ظروف وفاته، ومن جانبه، وصف حزب إيكاني وفاته في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "جريمة".

أنيسيت ايكاني المعارضة الكاميرونية الكاميرون

