ماكرون: أوكرانيا وحدها من يحق لها اتخاذ قرار بشأن أراضيها

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أوكرانيا وحدها من يحق لها اتخاذ قرار بشأن أراضيها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن مناقشة الضمانات الأمنية في أوكرانيا من دون مشاركة كييف والدول الأوروبية.

وخلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، شدد الرئيس الفرنسي، على ضرورة مشاركة الدول الأوروبية في المفاوضات المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وطالب ماكرون من روسيا أن تعطي تفاصيل واضحة للوسطاء الأمريكيين بشأن خطط السلام مع أوكرانيا، لافتًا إلى أن موسكو لم تظهر أي علامة على إنهاء عدوانها في كييف.

وأكد الرئيس الفرنسي، دعمه لجهود تحقيق السلام في أوكرانيا، مضيفًا: "نجري مناقشات مع المفاوضين وشركائنا الأوربيين لتحديد مسار التفاوض بشأن أوكرانيا خلال الفترة القادمة".

وأوضح ماكرون، أن فرنسا لديها تحالف قوي مع بريطانيا، من أجل بناء سلام عادل ومستدام في أوكرانيا، قائلاً:"الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من المناقشات بيننا وبين حلفاء أوكرانيا بشأن الضمانات الأمنية".

وتوعد الرئيس الفرنسي، روسيا بأن قادة أوروبا ستشدد العقوبات والضغوط على الاقتصاد الروسي خلال الأسابيع المقبلة، موضحًا: "أن 40% من جهد الحرب تخوضه روسيا عبر أسطول الظل ونعمل على مكافحة هذا الأسطول".

ولفت ماكرون إلى أن المحادثات بشأن المقترح الأمريكي يمكن أن تكون نقطة تحول للسلام في أوكرانيا والأمن في أوروبا.