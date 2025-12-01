مواجهات في قباطية بالضفة.. وسرايا القدس تستهدف قوة مشاة للاحتلال

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت خلال مواجهات اندلعت داخل بلدة قباطية جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق ما أفادت به مصادر محلية، شهدت بلدة قباطية انفجار عبوة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، وفق ما أظهرته لقطات مصوّرة من موقع الحدث.

ومن جانبها، أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، أن مقاتليها يواصلون في سرية قباطية التصدي لاقتحام قوات العدو وفق ظروف ومعطيات الميدان.

وقالت سرايا القدس: "استهدفنا قوة مشاة راجلة في محيط دوار القدس بعدد من العبوات المضادة للأفراد والقنابل اليدوية"، مضيفة "تمكن أبطالنا من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع طوفان في آلية عسكرية محققين إصابات مؤكدة".