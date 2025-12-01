ويتكوف يلتقي بوتين في موسكو لبحث خطة السلام في أوكرانيا

وكالات

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين في موسكو لمواصلة المناقشات حول الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "من المقرر عقد الاجتماع مع ويتكوف غدا"، موضحًا أن الاجتماع سيعقد بعد الظهر.

ومن المتوقع أن يتوجه ويتكوف إلى روسيا اليوم الاثنين برفقة صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، لمواصلة محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونهاية الأسبوع الماضي، شارك مبعوثا ترامب، ويتكوف وكوشنر، في محادثات بين كبار المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين التي جرت في فلوريدا في نادٍ خاص للغولف.

وبعد الاجتماع، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن تفاؤله بانتهاء الحرب. وقال: "لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، هذا أمر حساس، هناك العديد من الأطراف المؤثرة ومن الواضح أن هناك طرفًا آخر مشاركًا هنا.. سيتعين أن يكون جزءًا من المعادلة، وسيستمر ذلك لاحقًا هذا الأسبوع، عندما يسافر السيد ويتكوف إلى موسكو".

والشهر الماضي، انزعج القادة الأوروبيون من خطة أمريكية لإنهاء الحرب، بسبب تحيزها لروسيا، إذ تضمنت منح موسكو أراضٍ في شرق أوكرانيا، مع إجبار كييف على تقليص حجم جيشها والتخلي عن طموحها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ووفقًا لصحيفة "الجارديان"، فإنه رغم تقليص حجم هذه الخطة، فمن المرجح أن تزيد زيارة ويتكوف إلى موسكو من القلق في كييف والعواصم الأوروبية، إذ يُنظر إلى المبعوث الأمريكي على نطاق واسع على أنه متعاطف مع الكرملين.