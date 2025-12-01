مقتل رجل شرطة في هجوم انتحاري بشمال غرب باكستان

إسلام آباد- (أب)

قال مسؤولون إن هجوما انتحاريا بالقرب من مركبة شرطية بشمال غرب باكستان المتاخم لأفغانستان أودى بحياة رجل شرطة على الأقل اليوم الاثنين وأسفر عن إصابة آخرين.

ووقع الهجوم في منطقة لاكي ماروات في إقليم خيبر بختونخوا، وفقا لما قاله المسؤول بالشرطة المحلية أشفق خان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأدان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الهجوم .

من ناحية أخرى، هاجم انتحاريون ومسلحون منشأة عسكرية خلال الليل في منطقة نوكاندي بإقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وأعلنت جبهة تحرير بلوشستان المنفصلة مسؤوليتها في بيان، قائلة إن مقاتليها استهدفوا مكتبا للقوات الحدودية وتم تبادل إطلاق النار مع القوات.

ولم يرد تعليق فوري من الجيش أو الحكومة.