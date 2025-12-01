إعلان

وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا في زيارة ثنائية

كتب : أسماء البتاكوشي

11:59 ص 01/12/2025

الدكتور بدر عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين الأول من ديسمبر إلى برلين في زيارة ثنائية، حيث من المقرر أن يلتقي مع نظيره الألمانى ويعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين، وممثلي المراكز البحثية وصانعى القرار لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا فى مختلف المجالات، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما يشارك وزير الخارجية فى منتدى أعمال بحضور رؤساء مجالس إدارة أبرز الشركات الألمانية لتناول مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور بدر عبد العاطي ألمانيا برلين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة