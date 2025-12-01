ترامب يقترح مفهوم "الهجرة العكسية" من الولايات المتحدة



وكالات

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مفهوم الهجرة العكسية، حيث يغادر الناس الولايات المتحدة.

قال ترامب للصحفيين عندما سئل عما يعنيه بـ "الهجرة العكسية": "هذا يعني طرد الأشخاص الموجودين في بلدنا أريد خروجهم".

وأضاف أن هناك العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة الذين لا ينبغي لهم أن يكونوا هناك.

وتحدث الرئيس الأمريكي عن مفهومه في طريقه إلى البيت الأبيض قادما من فلوريدا، حيث أمضى عطلة طويلة.

وضربت موجة جديدة من الانتقادات للمهاجرين بالولايات المتحدة في أعقاب الهجوم على قوات الحرس الوطني قرب البيت الأبيض.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت ردا على اعتقال مواطنين أفغانيين بتهم الإرهاب في 29 نوفمبر، أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أطلقت العنان لأزمة أمن قومي في البلاد "لا يمكن المبالغة في حجمها"، وفقا لروسيا اليوم.