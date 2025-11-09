هبوط 9 طائرات كويتية اضطراريًا في العراق لسوء الأحوال الجوية بالكويت

بغداد - (د ب أ)

قال العراق اليوم الأحد، إن مطار البصرة الدولي استقبل تسع طائرات كويتية هبطت اضطرارياً لسوء الأحوال الجوية في الكويت.

وذكر بيان لوزارة النقل العراقية أن مطار البصرة الدولي شهد اليوم هبوط تسع طائرات كويتية اضطرارياً، وذلك استناداً إلى الحرية الثانية من حريات الطيران المدني وتم استقبال الرحلات والمسافرين بانسيابية عالية، وبالتزامن مع الرحلات المجدولة، من خلال تنسيق عالٍ وجهود مشتركة بين أقسام المطار، مما يعكس جاهزية المطار وكفاءة الفرق في التعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح إن إدارة المطارات العراقية جاهزة لاستقبال الرحلات المجدولة والتي تهبط اضطرارياً، كما أن المطارات العراقية مهيّأة للتعامل معها، فضلًا عن امتلاكها أجهزة ملاحية ذات مناشئ عالمية بما يضمن سلامة المسافرين واستمرار الحركة الجوية بانسيابية تامة.