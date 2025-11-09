مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي تسلم جثة أسير في غزة

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي تسلم من الصليب الأحمر جثة أسير في غزة وهي الآن في طريقها إلى إسرائيل.

وتسلم الصليب الأحمر الدولي، اليوم الأحد، جثة أسير من قطاع غزة. ولم يحدد هويته.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم خلال جلسة الحكومة، إنه من المتوقع أن تتسلم إسرائيل جثة النقيب هدار جولدن بعد ظهر اليوم.

وأضاف نتنياهو: "تم أسر 255 شخصا، أعدنا منهم 250 حتى الآن"، مشيرًا إلى أنه "يجب أن ندعم منطقة الجليل أكثر مما كان عليه الوضع قبل السابع من أكتوبر".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها ستسلم جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن، التي عثر عليها ظهر أمس في نفق بمخيم يبنا في مدينة رفح جنوبي القطاع، عند الساعة 2 مساء بتوقيت غزة.

وأمس السبت، تمّ استخراج جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن من أحد أنفاق مدينة رفح، بعد أكثر من 11 عاما على أسره خلال حرب عام 2014.

ويأتي هذا الإعلان في لحظة تفاوضية حساسة، تتقاطع فيها المواقف السياسية والعسكرية بين أطراف متعددة، أبرزها إسرائيل والولايات المتحدة، وسط أزمة متصاعدة تتعلق بمقاتلي حماس العالقين في الأنفاق.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي، أفرجت المقاومة الفلسطينية عن 20 أسيرا حيّا، وسلّمت جثث 23 من أصل 28، وبقيت 5 جثث تعود لـ4 إسرائيليين -بينهم الضابط هدار جولدن الذي انتشلت جثته أمس من رفح- وتايلندي.