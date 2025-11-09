إعلان

أردوغان: عملية التطبيع مع أرمينيا تتم بالتنسيق مع أذربيجان

كتب : مصراوي

01:25 م 09/11/2025

رجب طيب أردوغان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تدير عملية التطبيع مع أرمينيا بالتنسيق المتزامن مع أذربيجان.

وأضاف أردوغان، في تصريح للصحفيين أثناء عودته من أذربيجان، أن وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار جولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالين، سيزورون باكستان الأسبوع الجاري.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنه من المقرر أن يزور وزير الخارجية هاكان فيدان الولايات المتحدة يوم الاثنين 10 نوفمبر الجاري.

وفي حين لم تكشف الوزارة عن مزيد من التفاصيل، ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أنه من المتوقع أن يحضر فيدان اجتماعات حول قضايا ثنائية وإقليمية.

كانت آخر زيارة لوزير الخارجية التركي للولايات المتحدة في سبتمبر الماضي، حيث رافق أيضًا الرئيس رجب طيب أردوغان في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رجب طيب أردوغان أردوغان أرمينيا أذربيجان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
مبرمج بالوقت والتاريخ.. متى يعود عداد الكهرباء "كارت" إلى الشريحة الأولى؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر