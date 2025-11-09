أردوغان: عملية التطبيع مع أرمينيا تتم بالتنسيق مع أذربيجان

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تدير عملية التطبيع مع أرمينيا بالتنسيق المتزامن مع أذربيجان.

وأضاف أردوغان، في تصريح للصحفيين أثناء عودته من أذربيجان، أن وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار جولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالين، سيزورون باكستان الأسبوع الجاري.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنه من المقرر أن يزور وزير الخارجية هاكان فيدان الولايات المتحدة يوم الاثنين 10 نوفمبر الجاري.

وفي حين لم تكشف الوزارة عن مزيد من التفاصيل، ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أنه من المتوقع أن يحضر فيدان اجتماعات حول قضايا ثنائية وإقليمية.

كانت آخر زيارة لوزير الخارجية التركي للولايات المتحدة في سبتمبر الماضي، حيث رافق أيضًا الرئيس رجب طيب أردوغان في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.