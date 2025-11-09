إعلام عبري: نقل المدعية العسكرية السابقة إلى المستشفى

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن المدعية العسكرية السابقة فعات تومر يروشالمي نُقلت إلى المستشفى بعد إنذار يفيد محاولتها الانتحار.

وأطلقت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، سراح تومر يروشالمي مقابل كفالة قدرها 20 ألف شيكل (نحو 6 آلاف دولار)، لكنها وضعتها رهن الإقامة الجبرية لمدة 10 أيام.

وكانت يروشالمي اعتُقلت، الاثنين الماضي، على خلفية سماحها بتسريب فيديو يكشف تعذيبًا واعتداء جنسيًا على فلسطيني بسجون الاحتلال، ومُدد اعتقالها، أول أمس الأربعاء، مرة واحدة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "أفرجت المحكمة عن المدعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي مدة 10 أيام، ووُضعت قيد الإقامة الجبرية".