7 قتلى إثر مواصلة روسيا استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية



وكالات

كشف مسؤولون أوكرانيون، أن روسيا أطلقت وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ خلال هجمات على أوكرانيا، استهدفت محطات فرعية تغذي محطتين للطاقة النووية بالكهرباء، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها: "استهدفت روسيا مرة أخرى المحطات الفرعية التي تمدّ محطتَي خميلنيتسكي وريفني للطاقة النووية بالكهرباء".

وأضاف الوزير: "لم تكن هذه الضربات عرضية، بل مخططة على نحو جيد روسيا تعرض السلامة النووية في أوروبا للخطر عمدا".

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد قال إن روسيا أطلقت أكثر من 450 طائرة مسيّرة و45 صاروخًا، مشيرا إلى ضرورة تكثيف العقوبات على روسيا لزيادة الضغط عليها.

وأضاف: "مقابل كل ضربة تشنها موسكو على البنية التحتية للطاقة بهدف إلحاق الضرر بالمدنيين قبل الشتاء، لا بد من اتخاذ رد يتمثل في فرض عقوبات تستهدف جميع مصادر الطاقة الروسية، من دون استثناء".

ولقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 12 آخرون في مدينة دنيبرو بعد أن استهدفت طائرة مسيرة مبنى سكنيا.

وقال مسؤولون، إن 3 قتلوا في منطقة زابوريجيا، وواحدا في منطقة خاركيف شمال البلاد.

وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، إن منشآت للطاقة في مناطق كييف وبولتافا وخاركيف لحقت بها أضرار.

وذكرت شركة "تسينتر إنرجو" المملوكة للدولة أن الهجمات هي الأكبر على منشآتها منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، وأنها أوقفت العمليات في منشآتها في منطقتي كييف وخاركيف.

وأضافت الشركة، التي تولد نحو 8 بالمئة من كهرباء أوكرانيا، في بيان: "وقع أحدث هجوم قبل أقل من شهر، ويهاجم العدو الآن جميع قدراتنا على توليد الكهرباء في الوقت نفسه. المحطات مشتعلة!"، وتابعت: "توليدنا للكهرباء الآن يساوي صفرا"، وفقا لسكاي نيوز.