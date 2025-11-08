الصحة بغزة: أكثر من 69 ألف فلسطيني استشهدوا بهجمات إسرائيل

خان يونس (قطاع غزة) - (أ ب)

قال مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 69 ألف فلسطيني استشهدوا في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، إن حصيلة الشهداء قفزت إلى 69169 إلى جانب 170685 مصابا منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنته حماس.

وتعود أحدث قفزة في عدد الشهداء إلى انتشال المزيد من الجثامين من تحت الأنقاض منذ إعلان وقف إطلاق النار في القطاع المدمر وأيضا بسبب تحديد هوية الجثامين التي لم يتم تعريفها سابقا.

ارتفاع عدد القتلى في غزة

بعد ما يقرب من شهر على وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، تواصل السلطات في قطاع غزة انتشال الجثث من بين الركام وسط دمار واسع، باستخدام معدات وموارد محدودة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن إجمالي عدد الشهداء في القطاع منذ الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 69 ألفا و169 شخصا، وذلك بعد تحديد هوية مزيد من الضحايا وانتشال جثث إضافية.

وأوضحت الوزارة، التابعة للحكومة التي تديرها حماس ويعمل بها أطباء ومتخصصون، أنها تحتفظ بسجلات دقيقة تعتبر موثوقة إلى حد كبير من قبل خبراء مستقلين.

وأضافت الوزارة أن 284 شخصا إضافيا أدرجوا مؤخرا في الإجمالي بعد التحقق من هوياتهم خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 7 نوفمبر. كما ذكرت أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية تم نقل عشر جثث إلى مستشفيات غزة (تسع جثث انتشلت من تحت الأنقاض وجثة واحدة لشخص استشهد حديثا) بالإضافة إلى ستة جرحى. وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الفلسطينيين ما زالوا مفقودين.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، بلغ عدد الشهداء في غزة 241 شخصا، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

جثث الأسرى التي ما زالت في غزة

أكدت إسرائيل اليوم السبت أن الرفات التي أُعيدت ليلة الجمعة تعود إلى أسير إسرائيلي قُتل أثناء القتال ضد حركة حماس خلال هجومها الأول.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن القتيل هو ليئور رودائف.

وقال منتدى عائلات الأسرى والمفقودين إن رودائف وُلد في الأرجنتين وانتقل طفلا إلى كيبوتس نير يتسحاق، وهي بلدة زراعية في جنوب إسرائيل. وقد تطوع لأكثر من 40 عاما كسائق إسعاف، وكان عضوا في فريق الطوارئ المحلي بالمجتمع الزراعي.