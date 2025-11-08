إعلان

صحة غزة: استلمنا 15 جثمانا عبر الصليب الأحمر

كتب : مصراوي

02:49 م 08/11/2025

الصليب الأحمر

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أنها استلمت 15 جثمانًا لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قِبل الاحتلال بواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 300.

وقالت الوزارة، إنه تم التعرف حتى الآن على 89 جثمانًا من أصل 300 من الجثامين المفرج عنها والتي تم استلامها من قِبل الاحتلال.

وأضافت صحة غزة، أن الطواقم الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.

وفي المقابل، أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، التعرف على هوية الجثة التي تم تسليمها من غزة أمس وهي للأسير ليؤور رودايف.

وزارة الصحة قطاع غزة الصليب الأحمر بنيامين نتنياهو

