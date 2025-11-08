إيران تنفي اتهامها بمحاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك

وكالات

نفت إيران الاتهامات الموجهة إليها بشأن تخطيطها لاغتيال السفيرة الإسرائيلية لدى المكسيك، ووصفتها بأنها "كذبة كبيرة".

وقالت السفارة الإيرانية لدى المكسيك، الجمعة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن هذه الاتهامات "افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة هدفها الإضرار بالعلاقات الودية والتاريخية بين البلدين (إيران والمكسيك)، وهو ما نرفضه رفضًا قاطعًا".

وأمس، أحبطت السلطات المكسيكية بمساعدة من وكالات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية مؤامرة مزعومة دبرتها إيران لاغتيال السفير الإسرائيلي في المكسيك، حسبما أفاد مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون.

وأضاف المسؤولون، أن التقارير أفادت بأنه تم التخطيط للمؤامرة لاغتيال السفيرة إينات كرانز نيجر في نهاية العام الماضي وظلت محل التنفيذ حتى منتصف هذا العام، عندما تم إحباطها.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان: "نشكر أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في المكسيك لإحباطهم عمل شبكة إرهابية تديرها إيران سعت لمهاجمة سفيرة إسرائيل في المكسيك.

وأضاف البيان: "سيستمر المجتمع الأمني والاستخباراتي الإسرائيلي في العمل بلا كلل، وبالتعاون الكامل مع أجهزة الأمن والاستخبارات في جميع أنحاء العالم، لإفشال التهديدات الإرهابية من إيران ووكلائها ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في أنحاء العالم".