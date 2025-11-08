الأمم المتحدة: اعتداءات المستوطنين بلغت أعلى مستوى لها منذ 20 عاما

وكالات

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة هذا العام هو الأصعب والأخطر منذ عقود.

وأضافت الهيئة، اليوم السبت، أن موسم قطف الزيتون شهد إمعانًا في فرض المناطق العسكرية على الأراضي الزراعية.

وأقدم مستوطنون، اليوم، على سرقة ثمار الزيتون من أراضي المزارعين الفلسطينيين في منطقة قرقفة جنوبي نابلس.

وفي السياق ذاته، أفاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، بأن المستوطنون نفذوا 264 اعتداء ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي.

وقالت المنظمة، إن هذا الرقم هو أعلى حصيلة شهرية منذ نحو 20 عامًا، مشيرة إلى أن 1500 اعتداء إسرائيلي على الفلسطينيين وقعت خلال العام الجاري.

وأوضحت الأمم المتحدة في التقرير، أن عنف المستوطنين أسفر عن تهجير 3200 فلسطيني من أرضهم.