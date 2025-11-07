وكالات

فتحت لجان الاقتراع في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية منذ قليل أبوابها أمام أبناء الجالية المصرية، إيذانًا ببدء التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت المدينة، وفق الموعد الرسمي المحدد لانطلاق عملية الاقتراع للمصريين في الخارج.

وشهد مقر القنصلية المصرية بلوس أنجلوس توافدًا مبكرًا من المواطنين المصريين المقيمين بالولايات المتحدة، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في المشاركة بالحياة السياسية، وسط أجواء من النظام والانضباط وإقبال متزايد على صناديق الاقتراع.

ويعد بدء التصويت في لوس أنجلوس المحطة الأخيرة في ماراثون تصويت المصريين بالخارج، بعد أن كانت نيوزيلندا أولى الدول التي شهدت انطلاق العملية الانتخابية مساء الخميس، بفعل فارق التوقيت الزمني مع العاصمة المصرية القاهرة.