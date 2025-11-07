ترامب: لن نسمح بتمويل رعاية صحية للمهاجرين غير الشرعيين

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته لن تسمح بتخصيص أموال للرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين، مؤكدًا أن الديمقراطيين يسعون إلى تمرير مثل هذه الخطط وهو ما ترفضه إدارته بشكل قاطع.

وأضاف ترامب في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن أمريكا تدرس إعفاء المجر من العقوبات المفروضة على استيراد النفط الروسي، مشيرًا إلى أن بعض الدول الأوروبية تشتري كميات كبيرة من النفط الروسي وهو أمر مزعج للولايات المتحدة، لكن المجر تتمتع بظروف خاصة تختلف عن باقي الدول الأوروبية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يجري محادثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشأن اجتماع محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحًا أن أوروبا تتوقع إمكانية التوصل إلى نهاية قريبة للحرب في أوكرانيا.

وأكد ترامب أن روسيا لا تبدي حتى الآن رغبة حقيقية في إنهاء الحرب رغم الكلفة الباهظة التي تتحملها هي وأوكرانيا، معبرًا عن ثقته في قدرة بلاده على التوصل إلى تسوية تنهي الصراع.

وأوضح ترامب أنه يفضل عقد الاجتماع المحتمل مع بوتين في العاصمة المجرية بودابست إذا تم التوافق عليه.

وفي سياق آخر، تطرق ترامب إلى مسألة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، قائلًا إنه لا يعلم المدى الزمني لاستمراره، معتبرًا أن المسؤولية تقع على عاتق الديمقراطيين.

وأضاف أن إنهاء الإغلاق ممكن في حال التخلص من قاعدة التعطيل، داعيًا الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى التحرك لإنهائها.