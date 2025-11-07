وكالات

قال مسؤولين أمريكيين سابقين، لوكالة رويترز، أن محامين إسرائيليين حذروا من وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة.

وأعرب المستشارون القانونيون بالخارجية الأمريكية خلال تصريحات لـ"رويترز" اليوم الجمعة عن مخاوفهم من السلوك العسكري الإسرائيلي أثناء الحرب، مؤكدين أن إدارة بايدن ناقشت تواطؤ الولايات المتحدة في حال وجهت إلى إسرائيل تهم ارتكاب جرائم حرب.

وأكد مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تظهر اهتماما يذكر بتهم جرائم الحرب الإسرائيلية.