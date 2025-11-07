إعلان

الصليب الأحمر يستعد لتسلم جثة أسير إسرائيلي من غزة

كتب : مصراوي

06:12 م 07/11/2025

منظمة الصليب الأحمر

وكالات

قالت القناة 15 الإسرائيلية، إن منظمة الصليب الأحمر تستعد مساء اليوم الجمعة لتسلم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية عن جثمان الأسير الذي أعيد إلى إسرائيل الأربعاء، مشيرًة إلى أنها لعامل أجنبي لم يسمح بعد بنشر اسمه.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أنها سلمت جثة أحد الأسرى الإسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد العثور عليها في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ومن جانبه كانت أعلنت إسرائيل تسلّمها الرفات وتم نقله إلى المعهد الوطني للطب الشرعي في أبو كبير للتعرّف على هوية صاحبه.

وأكّدت وزارة الصحة الإسرائيلية حينها بوصول الرفات إلى المعهد، مشيرة إلى أن الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" تسلّماه من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبل نقله من قطاع غزة.

