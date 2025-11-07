أنقرة- (أ ب)

ذكر مسؤول أفغاني اليوم الجمعة أن أربعة مدنيين أفغان قتلوا وأصيب خمسة آخرون، في اشتباك وقع الليلة الماضية بين قوات باكستانية وأفغانية على طول حدودهما المشتركة، في مؤشر على زيادة التوترات بين الدولتين، في الوقت الذي يعقدان فيه محادثات سلام في اسطنبول.

غير أن حالة من الهدوء المشوب بالتوتر تسود بشكل كبير على طول حدود شامان، في جنوب غرب باكستان، حيث تبادل الجانبان لفترة قصيرة إطلاق النار الليلة الماضية، وألقى الجانبان باللوم على بعضهما البعض في انتهاك وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه قطر الشهر الماضي.

وفي أفغانستان، ألقى علي محمد حقمال، رئيس إدارة الإعلام والثقافة في سبين بولداك باللوم في بيان على باكستان في بدء إطلاق النار، لكنه قال إن القوات الأفغانية لم ترد بسبب محادثات السلام في اسطنبول.

وفي إسلام آباد، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي اليوم الجمعة مزاعم أفغانستان، قائلا إن أفغانستان هى التي بدأت إطلاق النار.

وقالت وزارة الإعلام في باكستان مساء أمس الخميس على موقع التواصل الاجتماعي، إكس إن "إطلاق النار بدأ من الجانب الأفغاني، لكن الوضع أصبح تحت السيطرة". وأضافت الوزارة أن وقفا لإطلاق النار توسطت فيه قطر في 19 أكتوبر لا يزال قائما.