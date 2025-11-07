متظاهرون يعرقلون حفلًا موسيقيًا لأوركسترا إسرائيلي في باريس



باريس- (أب)

عرقل متظاهرون حفلا موسيقيا لأوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية في باريس مرارا، حيث ألقوا قنابل ضوئية تسببت في حالة من الذعر بين الحضور ودفعت الموسيقيين إلى مغادرة المسرح. وقالت السلطات إنها اعتقلت أربعة أشخاص.

وتظاهر نشطاء موالون للفلسطينيين أيضا خارج قاعة حفلات أوركسترا باريس الفيلهارمونية مساء أمس الخميس. يشار إلى أن التوترات بشأن الحرب في غزة كثيرا ما تحولت إلى احتجاجات في فرنسا.

وفي البداية، هتف أحد المتظاهرين "إسرائيل قاتلة"، ثم تم إطلاق طلقات نارية حمراء مرتين، وفقا لما ذكره جوناثان عارفي، رئيس المنظمة اليهودية الوطنية الفرنسية (سي.آر.آي.إف) لوكالة أسوشيد برس (أ ب).

وعاد الموسيقيون في نهاية المطاف إلى المسرح لإكمال الحفل.

وقال عارفي "أدين هذا العمل، إنه خطير، وهو وسيلة لخطف الثقافة والفنون لاستخدامها لإرسال رسائل عنيفة داخل المجتمع الفرنسي".

وقال وزير الداخلية، لوران نونيز في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس إنه تم اعتقال أربعة أشخاص.

واستنكر نونيز الاضطرابات، قائلا "لا شيء يمكن أن يبررها".