كييف: إنقاذ نحو 3 آلاف من العمال بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مناجم أوكرانيا

كتب : مصراوي

07:50 م 06/11/2025

أوكرانيا

قالت السلطات الأوكرانية إنه تم إنقاذ الآلاف من عمال المناجم في جنوب شرقي البلاد اليوم الخميس، ونجاتهم من الخطر بعد انقطاع التيار الكهربائي عن 8 مناجم بسبب الهجمات الروسية.

وقالت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا هرينتشوك: "روسيا تواصل إرهابها في مجال الطاقة، وقد عرض الهجوم الأخير حياة آلاف من عمال المناجم للخطر".

وقالت وزارة الطاقة، إنه كان هناك ما إجمالية 2595 من عمال المناجم تحت الأرض في وقت انقطاع التيار الكهربائي وكان لا بد من إعادتهم إلى سطح الأرض فوراً، مضيفة أنه لم ترد أي تقارير عن حدوث وفيات أو إصابات.

واتهمت هرينتشوك روسيا مجددا بأنها تريد أن تبقى أوكرانيا دون كهرباء أو تدفئة في الشتاء.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وفي خضم الهجمات الروسية الممنهجة على محطات الطاقة والمرافق الأخرى، لم يعد لدى العديد من المناطق كهرباء تكفي إلا لبضع ساعات.

إنقاذ الآلاف من عمال المناجم في أوكرانيا انقطاع التيار الكهربائي عن مناجم أوكرانيا أوكرانيا

