الحكومة التشيكية تستقيل بعد الهزيمة في الانتخابات البرلمانية

(د ب أ)

بعد نحو شهر من الهزيمة في الانتخابات البرلمانية، أعلنت الحكومة الليبرالية المحافظة في جمهورية التشيك رسميا اليوم الخميس استقالتها.

وتعهد رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيتر فيالا في براغ بأنه سيتم القيام بكل شيء لضمان تسليم سلس للسلطة.

وقال إن البلاد أفضل الآن عما كان عليه الحال عندما تولت حكومته السلطة قبل أربع سنوات، مضيفًا أن الحكومة سوف تواصل مهامهما على أساس مؤقت حتى تعيين حكومة جديدة.

يشار إلى أن أقوى حزب في مجلس النواب الجديد هو حزب آنو الشعبوي اليميني بقيادة رئيس الوزراء السابق أندريه بابيش.

ووقع الملياردير اتفاق ائتلاف مع حزبين آخرين في التيار اليميني، وهما حزب السائقين وحزب الحرية والديمقراطية المباشرة، حيث يشغل آنو والحزبان الآخران 108 مقاعد من أصل 200 مقعد في المجلس الأدنى من البرلمان.