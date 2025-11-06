"اعتداء على جميع النساء".. القبض على "مخمور" تحرش برئيسة المكسيك

وكالات

وجهت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، اتهامات ضد رجل قالت إنه كان "مخمورًا وتحرش بها"، الثلاثاء، ووصفت الحادثة بأنها "اعتداء على جميع النساء".

وأعلنت عمدة مدينة مكسيكو، كلارا بروجادا، أن الرجل أُلقي القبض عليه ويحتجز حاليًا لدى وحدة التحقيق في الجرائم الجنسية.

وقعت الحادثة يوم الثلاثاء عندما اقتحم رجل حشدًا من الناس كانوا يحيّون شينباوم في مدينة مكسيكو، وبدا وكأنه يحاول تقبيلها، قبل أن يتدخل أحد كبار مساعديها لإنهاء الموقف، وفقًا لمقطع فيديو انتشر على نطاق واسع.

أثارت الحادثة موجة غضب على الإنترنت، وأعادت الجدل حول قضايا التحرش وسلامة المرأة في الحياة العامة.

وأشارت شرطة مدينة مكسيكو إلى أن النتائج الأولية تربط هذا الشخص بحالتي تحرش مزعومتين بامرأتين أخريين في اليوم نفسه.

وتحاول شبكة CNN التحقق مما إذا كان للرجل تمثيل قانوني يمكن التواصل معه للتعليق.

وأعلنت شينباوم، أول رئيسة للمكسيك، الأربعاء، أنها قررت اتخاذ إجراء قانوني ضد الرجل، الذي وصفته بأنه "في حالة سُكر تام"، قائلة:

"قررت رفع دعوى قضائية لأن ما حدث أمر أواجهه كامرأة، كما تواجهه جميع النساء في بلدنا، ولا يحق لأي رجل انتهاك هذه المساحة".

وأضافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها للتحرش، إذ كانت صريحة خلال مسيرتها المهنية بشأن الحوادث التي مرت بها.

ففي عام 2021، وبصفتها عمدة مدينة مكسيكو، شاركت مقطع فيديو بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحدثت فيه عن تعرضها للتحرش في وسائل النقل العام في سن الثانية عشرة، وعن حادثة أخرى تعرضت لها من أستاذ جامعي أثناء دراستها.