خفض حركة الطيران في أمريكا بنسبة 10% بداية من الجمعة.. ما السبب؟



وكالات

قالت مصادر مطلعة، إنه من المتوقع أن يأمر وزير النقل الأمريكي شون دافي بخفض الحركة الجوية المجدولة 10% في 40 مطارا رئيسيا بداية من يوم الجمعة في حال عدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي.

وأجبر الإغلاق الحكومي 13 ألف مراقب حركة جوية و50 ألفا من مسؤولي إدارة أمن النقل على العمل دون أجر، مما أدى إلى تعطيل عشرات الآلاف من الرحلات الجوية.

وسبق أن حذر دافي الثلاثاء، من أنه إذا استمر إغلاق الحكومة الاتحادية أسبوعا آخر فقد يؤدي ذلك إلى "فوضى عارمة" ويجبره على إغلاق جزء من المجال الجوي الوطني أمام حركة الطيران، وهي خطوة كبيرة قد تقلب الطيران الأميركي رأسا على عقب.

وحثت شركات الطيران مرارا على إنهاء الإغلاق، ولفتت إلى مخاطر تتعلق بسلامة الطيران.

وانخفضت أسهم شركات الطيران الرئيسية، بما في ذلك يونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز بنحو 1%.

وقدرت إحدى المجموعات بقطاع الطيران أن أكثر من 3.2 مليون مسافر تأثروا بتأخير أو إلغاء الرحلات الجوية بسبب ارتفاع حالات غياب مراقبي الحركة الجوية منذ بدء الإغلاق في الأول من أكتوبر.

وعبرت شركات الطيران عن قلقها للمشرعين بشأن تأثير ذلك على عملياتها.

وقالت شركات الطيران، إن الإغلاق لم يؤثر بشكل كبير على أعمالها، لكنها حذرت من أن الحجوزات قد تنخفض إذا استمر الإغلاق، وجرى تأجيل أكثر من 2100 رحلة جوية يوم الأربعاء.

والثلاثاء، قال مدير إدارة الطيران الاتحادية بريان بيدفورد، إن 20% إلى 40% من المراقبين في أكبر 30 مطارا تابعا للإدارة تغيبوا عن العمل، وفقا للغد