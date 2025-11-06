

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أعلنت الأربعاء، أنها سلمت الصليب الأحمر الدولي جثة أسير إسرائيلي، وذلك في إطار وقف إطلاق النار الساري في القطاع.

وأفادت الكتائب، أنها ستقوم بتسليم جثة أسير تم العثور عليها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أن الصليب الأحمر تسلم رفات أسير من غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في القطاع.

وقال الجيش في بيان: "وفق المعلومات الواردة من الصليب الأحمر فإن نعشا يضم جثة أسير صار في عهدة طاقمها وهو في طريقه لتسليمه للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".