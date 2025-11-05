الناتو يفوز بجائزة فستفاليا الدولية للسلام لعام 2026

مونستر (ألمانيا) - (د ب أ)

أعلن منظمو جائزة فستفاليا الدولية للسلام عن منح حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجائزة لعام 2026.

وأوضح منظمو الجائزة، اليوم الأربعاء، في مدينة مونستر الواقعة غربي ألمانيا أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، سيتسلم الجائزة نيابة عن الحلف في قاعة بلدية مدينة مونستر.

ويرتبط اسم الجائزة باتفاقيتي سلام تم توقيعهما عام 1648، واللتان أنهتا سلسلة من الحروب في وسط أوروبا بين عامي 1618 و1648.

ومن بين الحائزين السابقين على الجائزة، التي تُمنح كل عامين من جانب الجمعية الاقتصادية لإقليمي فيستفاليا وليب، كل من المستشارين الألمانيين السابقين هيلموت كول وهيلموت شميت، وطاقم محطة الفضاء الدولية، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال رئيس الجمعية الاقتصادية لإقليمي فيستفاليا وليب، راينهارد زينكان، إن الناتو، في أوقات عدم اليقين العالمي، يخلق موثوقية، ويعزز الشراكة، ويفرض السلام من خلال الاستقرار.

وأوضح زينكان: "تحت قيادة مارك روته، يبرهن الناتو أن القوة العسكرية وحفظ السلام ليسا متناقضين، بل مترابطان ويعتمدان على بعضهما البعض".

وفي بيان، أشادت هيئة تحكيم الجائزة بجلاء بمهمات الناتو الطويلة الأمد لحفظ السلام، مثل تلك الخاصة بكوسوفو، وبالدعم الذي يقدمه الناتو لأوكرانيا.