الصحة بغزة: إسرائيل سلّمتنا اليوم جثامين شهداء بلا رأس

وكالات

قال رئيس لجنة إدارة الجثامين بوزارة الصحة بغزة أحمد ضهير، الأربعاء، إن من بين الجثامين التي تسلمتها الوزارة بغزة اليوم جثة بلا رأس.

وأشار ضهير في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الوزارة تسلمت اليوم جثثا متحللة لأسرى يصعب التعرف عليها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مستشفى ناصر في خانيونس جنوبي غزة، تسلمه جثامين 15 شهيدا فلسطينيا، ما يرفع حصيلة جثامين الفلسطينيين الذين تسلمتهم وزارة الصحة بغزة منذ وقف إطلاق النار إلى 285.

وأكد المستشفى في بيانه، وصول الدفعة العاشرة من جثامين الشهداء الفلسطينيين المكونة من 15 شهيدا، في إطار صفقة تبادل الجثامين بين حماس وإسرائيل.