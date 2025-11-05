الأمم المتحدة: هناك قلق من تزايد الانتهاكات بحق المدنيين في دارفور

وكالات

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن هناك قلق من تزايد التقارير عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في ولاية شمال دارفور بالسودان.

ودعا المتحدث باسم جوتيريش، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، قوات الدعم السريع لوقف فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات.

ومن جانبه، أعرب مدير قسم الاستجابة للطوارئ ببرنامج الأغذية العالمي روس سميث، الأربعاء، عن قلقه إزاء تقارير تؤكد حدوث مجاعة في الفاشر بالسودان.

وأشار سميث في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن هناك عوائق تحول دون إيصال المساعدات لمدينة طويلة، داعيا لوقف إطلاق النار في السودان.

وأكدت شبكة أطباء السودان، تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات النزوح غربي الفاشر، موضحة أن أعداد النازحين القادمين من الفاشر المنكوبة تجاوزت أكثر من 36 ألف نازح خلال الأيام الماضية.