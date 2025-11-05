موسكو: أمريكا أبلغتنا بإطلاق صاروخ "مينيوتمان 3" العابر للقارات

وكالات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الأربعاء، إن الولايات المتحدة أبلغت موسكو بإجراء تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "مينيوتمان 3".

وفي مؤتمر صحفي، جدد بيسكوف التأكيد على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الواضح الذي لا يقبل لبسا، بالتزام موسكو بتعهداتها بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وأشار بيسكوف، إلى أن روسيا لا تشارك في سباق التسلح، لكنها تطور أنظمة أسلحتها وأنظمة إيصالها "وهذا جهد خططنا له مسبقا ولا علاقة له بالوضع الراهن".

وأوضح بيسكوف، أنه لم يتحدد بعد موعد نهائي لمقترحات مجلس الأمن الروسي بشأن البدء المحتمل في العمل على إعداد التجارب النووية.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوضاع المحيطة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ما يخص التجارب النووية الأمريكية "قضية خطيرة".

بدوره، اعتبر وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أن من المناسب البدء فورا في الإعداد لإجراء التجارب النووية في منطقة التجارب "نوفايا زيميليا".