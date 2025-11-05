رجل يتحرش برئيسة المكسيك خلال جولة ميدانية في شوارع مكسيكو سيتي- فيديو

وكالات

تعرضت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، أمس الثلاثاء، لموقف محرج خلال تحدثها مع المواطنين في أحد شوارع البلدة التاريخية في مكسيكو سيتي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر اقتراب رجل بدا مخمورا من شينباوم ووضع يده على كتفها محاولا تقبيلها، لكنها تداركت الأمر سريعا عندما حاول أن يلمس جسدها لتبعد يديه قبل أن يتدخل مسؤول حكومي لإبعاده.

وخلال الفيديو، ظهر الرجل وهو يقترب من الرئيسة المكسيكية محاولا تقبيلها ولمس يديها، غير أنها دفعت يديه بلطف وابتسامة باردة على وجهها حينما استدرات لمواجهته، حيث سُمع صوتها وهي تقول "لا تقلق".

رئيسة المكسيك تتعرض لتحرش! كيف يحصل هذا؟pic.twitter.com/RLynAQpV7B — إبراهيم العمار (@i_alammar) November 5, 2025

وتقتدي شينباوم، بسلفها ومعلمها السياسي الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيس أوبرادور، إذ تحاول الإبقاء على صلتها مع الشعب، فكثيرا ما تسير بين الحشود وتلتقط معهم الصور وتصافحهم.