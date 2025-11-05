وكالات

قالت وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايز ديلغادو، إن أسبانيا من أول الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وعملت باتجاه حل الدولتين.

وأضافت وزيرة الهجرة الإسبانية خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأربعاء: "أننا عملنا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني ونقلنا فلسطينيين من غزة إلى بلدنا".

وأكدت الوزيرة الإسبانية، أنه تجري مشاورات للمضي قدما من أجل رفع العقبات أمام تحقيق السلام في فلسطين.

ودعت وزيرة الهجرة الإسبانية، إلى العمل لتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.