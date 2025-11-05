إعلان

وزيرة الهجرة الإسبانية: عملنا على دعم حقوق الفلسطينيين.. وندعو لتوفير المساعدات

كتب : مصراوي

05:33 م 05/11/2025

إلما سايز ديلغادو وزيرة الهجرة الإسبانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايز ديلغادو، إن أسبانيا من أول الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وعملت باتجاه حل الدولتين.

وأضافت وزيرة الهجرة الإسبانية خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأربعاء: "أننا عملنا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني ونقلنا فلسطينيين من غزة إلى بلدنا".

وأكدت الوزيرة الإسبانية، أنه تجري مشاورات للمضي قدما من أجل رفع العقبات أمام تحقيق السلام في فلسطين.

ودعت وزيرة الهجرة الإسبانية، إلى العمل لتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فلسطين إسبانيا وزيرة الهجرة الإسبانية حقوق الفلسطينيين إلما سايز ديلغادو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طرح أراض جديدة للاستثمار العقاري ضمن مشروعات المجتمعات العمرانية
"اتفرج ببلاش".. الموعد والقنوات الناقلة لـ كأس السوبر المصري
الديار القطرية توقع اتفاقا بـ 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة في مصر
الحكم ببراءة المتهمين في قضية "مسن السويس".. لهذا السبب
توقعات بسقوط أمطار.. تعرف على طقس الأيام المقبلة