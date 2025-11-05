شبكة أطباء السودان: الدعم السريع يصفي طبيبا بمدينة الفاشر

الخرطوم - ( د ب أ)

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، أن قوة تتبع للدعم السريع أقدمت على تصفية طبيب بمدينة الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور في غربي البلاد.

وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان صحفي اليوم، إنها تدين بـ "أشد العبارات جريمة تصفية الطبيب آدم إبراهيم إسماعيل بمدينة الفاشر على يد الدعم السريع، في استمرارٍ ممنهج لاستهداف الكوادر الطبية والعاملين في الحقل الإنساني".

وأضافت :"أقدمت قوة تتبع للدعم السريع على اعتقال الطبيب بمدينة الفاشر عقب اجتياحها قبل أن تقوم بتصفيته ميدانياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل القيم والأعراف التي تجرّم الاعتداء على الكوادر الطبية".

وحمّلت الشبكة "قيادة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة"، داعية الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى التحرك الفوري لحماية الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات المتكررة.

وكانت ميليشيا قوات الدعم السريع، المنخرطة في حرب دامية مع الجيش السوداني منذ أبريل 2023، قد تمكنت من السيطرة على عاصمة إقليم شمال دارفور خلال مطلع الأسبوع الماضي.