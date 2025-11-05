رسالة جوابية من ولي العهد السعودي إلى الرئيس الفلسطيني.. ماذا تضمنت؟

رام الله - (د ب أ)

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة جوابية من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، تناولت موقف المملكة الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأعرب ولي العهد السعودي، في رسالته التي أوردتها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء، عن تضامن المملكة الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل ما يمر به من معاناة نتيجة استمرار التصعيد والضغوط الاقتصادية، مؤكدا "موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

كما أكد أن المملكة ستواصل دعمها للسلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من القيام بمسؤولياتها، وبذل الجهود لحشد الدعم الدولي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة ورفع الحصار المالي والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

وأشار إلى أن المملكة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، تعمل على إنجاح الجهود السياسية الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية، مذكّراً بالدور الريادي الذي قامت به المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين الذي ترأسته بالمشاركة مع فرنسا، والذي شهد إعلان عدد متزايد من الدول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة وصفها بـ"التاريخية" التي تعكس تنامي الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني.

واختتم ولي العهد السعودي رسالته بالتعبير عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تنفيذ حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار لدولة فلسطين والمنطقة.