إغلاق الحكومة في أمريكا يسجل رقما قياسيا جديدا

واشنطن - (أ ب)

دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، يومه السادس والثلاثين ليسجل رقما قياسيا جديدا غير مسبوق في تاريخ البلاد بعد أن كان أطول فترة إغلاق سابقة 35 يوما.

ويصيب الإغلاق الحكومي الناتج عن فشل الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس على ميزانية العام المالي الجديد الذي بدأ أول أكتوبر الماضي اضطرابا في حياة ملايين الأمريكيين من تقليص البرامج الحكومية وتأخير رحلات الطيران ووقف صرف أجور أغلب موظفي الحكومة الاتحادية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاوض مع الديمقراطيين بشأن مطالبهم بإنقاذ إعانات التأمين الصحي المنتهية الصلاحية حتى يوافقوا على إعادة فتح الحكومة، لكن الديمقراطيين المتشككين يتساءلون عما إذا كان الرئيس الجمهوري سيفي بوعده، خاصة بعد أن قيدت الإدارة مساعدات برنامج المساعدة الغذائية التكميلي (سناب)، على الرغم من صدور أحكام قضائية تلزم الإدارة بضمان توفر الأموال اللازمة للبرنامج لمنع الجوع.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب، الذي سجلت ولايته الأولى في البيت الأبيض رقمًا قياسيا في إغلاق الحكومة، صباح اليوم لتناول الإفطار مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، ولكن لم يحدد موعدا لأي محادثات مع الديمقراطيين.

وقالت السيناتور آمي كلوبوشار، الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، في خطاب ألقته في وقت متأخر من المساء: "لماذا يحدث هذا؟ نحن في حالة إغلاق لأن زملاءنا غير مستعدين للجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة أمر بسيط واحد: أقساط الرعاية الصحية".