بعد فوزه.. زهران ممداني: سنُحاسب الفاسدين الذين يشبهون دونالد ترامب

كتب : مصراوي

06:45 ص 05/11/2025

زهران ممداني

وكالات

علق الديمقراطي زهران ممداني على فوزه بمنصب عمدة نيويورك، مؤكدا أنه نجح في الانتخابات رغم التحديات التي واجهها.

أضاف ممداني في كلمة له عقب فوزه في الانتخابات: "سنتخلى عن السياسات السابقة التي كانت تخدم مصالح قلة، وسنحارب من أجل تحقيق الكثير من الإنجازات".

تابع: "سنجعل نيويورك مدينة يمكن للجميع العيش فيها، وعلى مواطنيها توقع إنجازات رائعة"، مؤكدا أنه طوى صفحة السياسات التي ضربت بعرض الحائط حقوق الغالبية في نيويورك.

وأشار إلى أن نيويورك لن تكون من الآن مدينة لنشر الخوف من الإسلام، لافتا إلى أنه سيجمد الزيادات في إيجار المساكن في نيويورك.

وأكد أنه سيحاسب الفاسدين الذين يشبهون دونالد ترمب، وستظل نيويورك مدينة للمهاجرين وسيقودها مهاجر منذ هذه الليلة، وفقا للغد.

