الأعداد قد ترتفع.. ارتفاع ضحايا تحطم طائرة بولاية كنتاكي الأمريكية لـ7 أشخاص

كتب : مصراوي

06:04 ص 05/11/2025

تحطم طائرة أمريكية

وكالات

ارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة شحن تابعة لشركة يو بي إس بالقرب من مطار لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية لـ7 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وتحطمت طائرة شحن تابعة لشركة "يو بي إس" بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار لويزفيل، مخلفة وراءها دمارا هائلا في المحلات التجارية والطرق، حيث امتدت سحابة ضخمة من الدخان الأسود الكثيف لأميال.

وصرح حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، بمقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين، محذرا من أن هذه الأعداد قد ترتفع مع استمرار التحقيق.

وقال بشير، إن حالة الطاقم على متن الطائرة لا تزال غير مؤكدة، وأنهم يعملون على الوصول إلى العائلات المتضررة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: "كل من شاهد الصور في الفيديو يعرف مدى عنف هذا الحادث، وهناك العديد من العائلات التي ستنتظر وتتساءل لفترة من الوقت".

وكتب عمدة لويزفيل، كريج جرينبرج، أن المدينة تعمل على مدار الساعة مع جميع وكالات الطوارئ في موقع الحادث.

وتجري إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا في حادث تحطم طائرة يو بي إس رقم 2976.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية يوم الثلاثاء، أن المجلس الوطني لسلامة النقل سيقود التحقيق.

وأعلن مجلس السلامة أنه سيشكل فريقا للتحقيق، ومن المقرر أن يصل إلى كنتاكي يوم الأربعاء، وفقا لروسيا اليوم.

