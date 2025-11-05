وكالات

أكد المتحدث باسم شرطة لويزفيل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقوع إصابات إثر تحطم طائرة شحن تابعة لشركة UPS عقب إقلاعها من مطار لويفيل محمد علي الدولي في ولاية كنتاكي.

وأضاف المتحدث باسم شرطة لويزفيل، أنه تم تلقي أكثر من 20 بلاغا لطلب المساعدة.

وأعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة شحن تابعة لشركة UPS عقب إقلاعها من مطار لويفيل محمد علي الدولي في ولاية كنتاكي.

وأوضح المتحد باسم شرطة لويزفيل، أنه إغلاق مؤقت لمطار لويزفيل بالولايات المتحدة بسبب حادث تحطم طائرة.