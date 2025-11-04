رصد طائرة مسيرة يتسبب في وقف الحركة الجوية بمطار بروكسل

بروكسل - (د ب أ)

تسبب رصد طائرة مسيرة في وقف حركة الطيران حاليا بمطار بروكسل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية مساء اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوكالة نقلا عن متحدث باسم مراقبة الحركة الجوية البلجيكية أنه لأسباب تتعلق بالسلامة، تم تعليق الحركة الجوية بشكل مؤقت بعد رصد طائرة مسيرة.

وتم الإبلاغ عن رصد الطائرة المسيرة قبل الساعة الثامنة مساء بقليل (1900 بتوقيت جرينتش) فوق أرض المطار في الجزء الشمالي الشرقي من العاصمة البلجيكية.