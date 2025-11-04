مشروع قرار أمريكي لرفع اسم الشرع من قائمة عقوبات مجلس الأمن

وكالات

أفادت مصادر دبلوماسية، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة قدّمت مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لرفع اسمي الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ووزير داخليته من قائمة العقوبات.

وأشارت المصادر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن مشروع القرار الأمريكي يؤكد التزام مجلس الأمن باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، كما يؤكد عزم مجلس الأمن على تعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا.

وأوضحت المصادر، أن مشروع القرار الأمريكي يرحب بالتزام سوريا بمكافحة الإرهاب بما في ذلك المقاتلون الأجانب.

وفي عام 2014، أُدرجت هيئة تحرير الشام التي كان يقودها الرئيس السوري المؤقت باسمه السابق "أبو محمد الجولاني" على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.