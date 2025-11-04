إعلان

بريطانيا تؤكّد رفضها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

كتب : مصراوي

05:09 م 04/11/2025

الاعتداءات الإسرائيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بيروت- (د ب أ)

أكّد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة المتحدة هاميش فالكونر، خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

جاء ذلك خلال لقاء رجي مع فالكونر الذي تناول الوضع في الجنوب وسبل تأمين الاستقرار"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وأكد الوزير البريطاني" رفض بلاده استمرار الاعتداءات الاسرائيلية"، واصفاً المرحلة الممتدة حتى نهاية العام" بالدقيقة".

واعتبر فالكونر أن "هناك فرصة حقيقية أمام لبنان للانتقال إلى الاستقرار، وأثنى على عمل الجيش اللبناني"، مؤكّداً" أهمية إظهار ما يقوم به لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها".

من جهته أكد الوزير رجّي أن "الحكومة اللبنانية مدركة أن الحل العسكري أو خيار الحرب لا يمكنهما أن يؤديا إلى أي نتيجة، وأن الدبلوماسية هي الحل الوحيد، وعلى حزب الله أن يدرك ذلك، مع ضرورة أن يترافق المسار الديبلوماسي مع تحييد لبنان عن سياسة المحاور التي أدت ولا تزال الى خرابه".

وشدّد الوزير رجي على أنه" على إسرائيل أن تثبت التزامها بتعهداتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية وأن تنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلّة وتعيد الأسرى وتوقف اعتداءاتها اليومية".

وجدّد رجّي التأكيد أن" الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح ليس إرضاءً للخارج إنما من أجل مصلحة الدولة القوية وتطبيقا لاتفاق الطائف والبيان الوزاري".

وشكر الوزير رجي بريطانيا "دعمها الدائم للبنان"، مؤكّداً أن" الحكومة اللبنانية ماضية في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي".

وأعرب عن أمله في أن" تظهر النتائج خلال الأشهر القليلة المقبلة بما يؤدي الى بناء دولة قوية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شؤون الشرق الأوسط بريطانيا الاعتداءات الإسرائيلية لبنان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أعلى سعر عائد على الشهادات للعائد الثابت في بنكي الأهلي ومصر
رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2026.. خطوات
قرار مرتقب للبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال أيام.. ما التفاصيل؟