باقي يومان.. طريقة التسجيل في الهجرة العشوائية إلى أمريكا

وكالات

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن يومين فقط يفصلان عن انتهاء التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية (اللوتري الأمريكي) للولايات المتحدة لعام 2025.

وفي 3 أكتوبر الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية بدء التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية ليستمر حتى 6 نوفمبر الجاري، وهو الموعد النهائي لقبول الطلبات الإلكترونية للحصول على الإقامة الدائمة في البلاد.

اللوتري الأمريكي هو برنامج سنوي تديره وزارة الخارجية الأمريكية، يتيح لمواطني الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة التقدم للحصول على تأشيرة التنوع (DV)، التي تمنح الفائز حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، والمعروفة باسم "البطاقة الخضراء – Green Card".

ويُخصص سنويًا ما يصل إلى 55 ألف تأشيرة، على ألا تتجاوز حصة أي دولة نسبة 7% من إجمالي التأشيرات الممنوحة في العام الواحد.

ويكون التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للهجرة الأمريكية اضغط هنا.

خطوات التقديم:

-الدخول على الموقع الرسمي اضغط هنا خلال فترة التسجيل المحددة (أوائل أكتوبر وحتى أوائل نوفمبر).

-ملء نموذج الاستمارة بدقة ببيانات المتقدم الشخصية "الاسم، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، عنوان الإقامة، معلومات الاتصال"، وتسجيل بيانات الزوج/الزوجة والأبناء غير المتزوجين تحت سن 21 عامًا.

-إدخال المؤهلات التعليمية أو الخبرات المهنية وفق الوثائق الرسمية.

-رفع صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

-مراجعة البيانات جيدًا قبل الإرسال، حيث لا يمكن تعديلها بعد الإرسال.

-حفظ رقم التأكيد الذي يُستخدم لاحقًا لمعرفة النتيجة.

شروط التقديم

- أن يكون جواز السفر ساري المفعول خلال فترة التقديم.

- يُسمح بتقديم طلب واحد فقط لكل متقدم، ويؤدي تكرار الطلبات إلى استبعاد جميعها.

- إدخال جميع البيانات مطابقة لما هو وارد في الوثائق الحكومية.

- على المتقدمين من الدول التي تلزم بالخدمة العسكرية تقديم ما يثبت موقفهم القانوني منها.

- أن تكون الصورة الشخصية مطابقة للمواصفات الرسمية.

سيتم إعلان النتائج في مايو 2026.

إجراءات التأشيرة: من أكتوبر 2026 إلى سبتمبر 2027.