القسام تعلن العثور على جثة جندي إسرائيلي.. والاحتلال يستعد لاستلامها

كتب : مصراوي

03:48 م 04/11/2025

كتائب القسام

وكالات

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها عثرت اليوم على جثة أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقالت القسام، إن الترتيبات جارية لتسليم الجثة للجانب الإسرائيلي في وقتٍ لاحق.

وأضافت: "دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقمنا للصليب الأحمر في عمليات البحث ساهم بشكل كبير في سرعة انتشال الجثث والعثور على العديد منها".

وعلى الجانب الأخر، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مطلع، أن هناك استعدادات جارية لتسلّم جثة أسير إسرائيلي من قطاع غزة خلال الساعات المقبلة.

